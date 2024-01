Oggi Rosazza festeggia l’Epifania e la Santa Messa delle ore 10.00 vedrà l’arrivo di tre piccoli Re Magi bambini. In occasione delle celebrazioni, con il supporto della Pro Loco e il coro “Accordi in Valle”, al termine della Messa, sarà possibile ascoltare i canti e accogliere un dono dedicato a tutti coloro che hanno contribuito al manifesto dei presepi. Per concludere un te caldo e biscotti per tutti.