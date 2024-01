Biella, Befana in discesa dal campanile e concerto in Riva: ultimi due appuntamenti da non perdere (foto delle scorse edizioni)

Ultimi appuntamenti in Riva in chiusura delle festività natalizie. Si comincia oggi pomeriggio, nel rione di Biella, con “arRiva la Befana”: protagonisti giochi, attrazioni, merenda e la discesa dal campanile della Befana! Domani, invece, evento da non perdere per gli amanti della musica classica con il Concerto degli Auguri eseguito dall’Orchestra Filarmonica Biellese.