Lavoratore scivola su macchia d'olio e si infortuna, lo segnala FIOM-CGIL Biella

“Siamo a comunicare che, nella serata di ieri 5 gennaio, presso lo stabilimento Stellantis Verrone Powertrain, un lavoratore, durante il secondo turno, nell’adempimento della propria mansione è scivolato su una macchia d’olio.

Già in precedenza, precisamente il 13 ottobre 2022, si è verificato analogo infortunio dovuto la mancata manutenzione e l'incuria in cui versa lo stabilimento che ora ha prodotto un nuovo incidente che ha richiesto l'intervento dell'autoambulanza e ha procurato al lavoratore, che cadendo si è ferito alla spalla, una prognosi di almeno 20 giorni e, solo per un caso fortuito, poteva avere risvolti più gravi se i lavoratore cadendo avesse colpito parti del corpo più vulnerabili.

E’ intollerabile che, nonostante le continue segnalazioni della RLS, l’ultima risale al 21/12/2023 dove si denunciavano proprio le chiazze d’olio sparse per i reparti rammentando alla direzione aziendale proprio l’infortunio del 13 ottobre 2022, e lamentele da parte dei lavoratori, la mancata manutenzione e i continui sversamenti di d’olio abbiano prodotto l’inevitabile nuovo incidente.

Rinnoviamo la richiesta all'azienda per avere chiarimenti sull'accaduto e l'immediata messa in sicurezza degli impianti a tutela dei lavoratori e scongiurare ulteriori incidenti, come già segnalato e richiesto dalla RLS FIOM-CGIL”.