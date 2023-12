Biella, Rhythmic School festeggia il Natale: un’esibizione spettacolare FOTO

Nel pomeriggio di sabato, presso il palazzetto dello sport di Candelo, la Rhythmic School ha organizzato la tradizionale Festa di Natale. Incontro/evento che vede scendere in pedana tutte le iscritte alla scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya: le piccolissime baby, i corsi base delle varie annate, i corsi avanzati, la pre agonistica ed le magnifiche ginnaste della squadra agonistica e molte di loro, otto per la precisione, campionesse d’ Italia alle finali nazionali di Ritmica - Festa della Ginnastica di Rimini.

Pubblico delle grandi occasioni al gremito Palasport candelese, che è iniziato con la discesa in pedana dei tenerissimi gruppi baby impegnati in una coinvolgente esibizione di gruppo, con gli immancabili fuori programma delle più piccine, generando apprezzamento ed una forte onda emotiva che ha pervaso il pubblico.

Il tema della Festa, in quest’occasione, era “il Circo”. Si sono pertanto alternate, in una serie di scoppiettanti esibizioni, individuali, a coppie e di gruppo, le bimbe e ragazze dei corsi base, pre agonistica ed agonistica. Ne è risultata una rappresentazione estremamente coinvolgente ed emozionante che ha miscelato le musiche intramontabili del circo, attualizzate e coreografate secondo i canoni moderni della ginnastica ritmica ed interpretate con grande phatos e maestria dalle atlete della Rhythmic School. Esperimento riuscito con grande successo, che ha divertito ed emozionato il folto pubblico presente e che, al termine della rappresentazione, ha riservato alle protagoniste una vera e propria standing ovation.

Conclusa la sezione spettacolistica, dopo un’ora circa di intense esibizioni, tutte le RSgirls si sono schierate a centro pedana per la foto di rito e per la sorpresa preparata dalla società e distribuita a tutte le bimbe/ragazze da un simpaticissimo Babbo Natale, dai rappresentanti delle istituzioni e dal collaudato staff di genitori/collaboratori RS, ideatori della spettacolare scenografia della serata. A concludere la manifestazione la premiazione di tutte le atlete che hanno partecipato, nel corso del 2023, alle gare dei campionati AICS e FGI Silver e Gold: Emma FABBRIS, Ilaria BARCHI, Elisa PIVANI, Aurora POLPETTA, Manuela ASSIETTI, Petra BARESI, Sofia RAGNO, Anna PIVANI, Agata CODA, Caterina BELLI, Aurora GIOLO, Kartika Lucia BORTOLAMEAZZI, Alice BOLZON, Emily COLA, Matilde AGOSTINO, Emma LATANZA, Petra ZULIANI, Beatrice BOCCA, Ginevra ROMANINI, Ginevra LANZA, Giorgia Maria BONIFACIO, Nadia DI PALMA, Alice COLA, Ginevra SEGATTO, Ginevra VIANA, Emma BRAGANTE, Beatrice ANTORRA, Alessia BOTTO STEGLIA, Martina BROCCHI, Iris MARCHESI, Giulia BOCCI, Ilaria GIABARDO, Esther Carolina SALESNETO, Ginevra BRAVACCINO, Elena PAVANETTO e Giulia SAPINO. Non sono mancati i riconoscimenti allo staff tecnico della Scuola di Ritmica d’eccellenza, a cui va il merito di aver preparato in modo estremamente performante ed aver guidato le ginnaste a raggiungere i prestigiosi risultati ottenuti durante l’anno trascorso: Maria Giulia SALES NETO, Giada MELLO GRAND, Giada VITALE, Giada LIDEO, Carlotta CANESSA, Milena PORZIO, Mariia NIKITCHUK, Elena CHURSINA, Arianna PRETE e l’allenatrice responsabile e DT Tatsiana SHPILEVAYA.

Presenti alla serata, invitati dalla società organizzatrice, l’Associazione “Ti aiuto io” che ha promosso la sua lodevole attività, a favore di chi è meno fortunato, e che ha potuto offrire agli intervenuti i prodotti dell’associazione. L’evento si è concluso in serenità ed allegria con gli Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti gli intervenuti, da parte del presidente della Rhythmic School, Carlo Vineis, del Vice Sindaco di Candelo, Selena Minuzzo e dalla Delegata Coni per la provincia di Biella, Anna Zumaglini.