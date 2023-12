Lanciata la sfida TOR100, Cervino-Monte Bianco: la nuova sfida del TORX®.

Dal Cervino al Monte Bianco. Le due montagne più iconiche d’Europa, conosciute in tutto il mondo per la loro maestosità, per la loro capacità di unire popoli e territori, ma anche per la grande offerta di attività outdoor, sono da oggi ancora più unite grazie al trail running. Nasce infatti il TOR100 – Cervino-Monte Bianco, la nuova sfida del TORX®️.

La gara – 100 chilometri di sviluppo con 8.000 metri di dislivello – prenderà il via mercoledì 11 settembre, alle ore 21.00, da Breuil-Cervinia e si concluderà, dopo un tempo massimo di 40 ore, al Jardin de l’Ange di Courmayeur, punto di arrivo di tutte le gare del TORX®.

Iscrizioni al via dal 1° al 15 marzo. Trattandosi di una prima edizione, i pettorali disponibili sono limitati a 250. Anche il TOR100 – Cervino-Monte Bianco fa parte della TORX® eXperience e mette a disposizione 50 PAX per il TOR330 – Tor des Géants® 2025.