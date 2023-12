Profondo cordoglio a Vigliano Biellese, è mancata Marina Mondin: aveva 59 anni

Dolore e profondo cordoglio a Vigliano Biellese per la morte di Marina Mondin. Purtroppo, all'età di 59 anni, è mancata all'affetto dei suoi cari. Stimata e apprezzata per le sue qualità umane e professionali, è stata dipendente dell'ASL Biella per molti anni. A darne il triste annuncio le due figlie e i parenti tutti.

La veglia di preghiera verrà recitata nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta alle 19 di domani. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 14.30 di sabato 23 dicembre.