Tennistavolo, terminato il girone di andata per le squadre T.T. Biella

Si è concluso lo scorso fine settimana il girone di andata dei campionati a squadre a cui prendono parte diversi team del TT Biella.

Il bilancio della giornata è stato purtroppo negativo, con una sola vittoria in D2 e quattro sconfitte in B1, C1, C2 e D1.

Serie B1. Per la formazione del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, impegnata in casa contro la prima della classe, il Pieve Emanuele di capitan Spinicchia, il pronostico non era certamente a favore. A questo si è aggiunta poi l’impossibilità di scendere in campo del capitano Eugenio Panzera, per problemi fisici. L’esito finale non ha potuto che essere uno soltanto. Cinque a uno il risultato con il punto della bandiera ottenuto da Vincenzo carmona a scapito di Piria (-8/9/6/-6/10). Per i milanesi hanno giocato anche Spinicchia, Bobrov e Palumbo. Tra le fila dei biellesi, oltre a Carmona sono scesi in campo Simone Cagna e Francesco Gamba. Classifica: Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,12; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,10; A4 Verzuolo Tonoli,8; A4 Verzuolo Scotta,8; Asd Us Villa Romano',8 Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,6 ; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,4; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0.

Serie C1. Battuta di arresto (5 a 3) anche per il T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin nel campionato di C1 nazionale. Tra le mura amiche i lanieri sono usciti sconfitti da un match molto combattuto dove, alla fine, però, il solo ad andare a segno è stato un convincente David Dabbicco, che ha fatto tripletta. Nulla da fare invece per Tommaso Sorrentino, battuto da Ceciliato e Visconti, Fabio Cosseddu, superato da Visconti e Delai (8/-4/-9/9/6) e Matteo Passaro, sconfitto da Delai (9/5/-9/-14/10). Classifica: Asd Tt Romagnano,14; Tennis Tavolo Torino,12; Tt Ossola 2000 Mokavit,6; G.S. G. Regaldi Novara,6; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",6; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,4; Tennis Tavolo Gallarate,3; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0.

Serie C2. Anche nel campionato di C2 regionale è arrivata una tanto inattesa quanto pesante sconfitta. la formazione del T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza, ancora imbattuta e solidamente assestata in vetta alla classifica ha ceduto nettamente contro i tre giovani rampanti portacolori del TT. Torino. Cinque a due l’esito del match con il capitano Stefano Erba, fino ad ora imbattuto, fermo al palo. A trascinare gli ospiti alla vittoria l’ottima performance di Toffoli che gioca in difesa tagliata. I punti dei biellesi sono arrivati per mano di Mattia Noureldin su Tregambi e di Luca Lanza su Giannico. Classifica: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,10; Asd Tt Romagnano,8; Asd Tennistavolo Novara Hcm,8; Tennis Tavolo Torino B,8; G.S. G. Regaldi Novara,4; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,4; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1. La compagine del Tt. Biella Tintoria Ferraris, che milita nel girone A di D1, era impegnata in casa dei primi della classe, il San Salvatore. L’esito finale è stato negativo (5 a 2), ma gli atleti hanno comunque disputato un’ottima gara. Lodovica Motta si conferma leader con la vittoria in tre set su Sandiano; bene anche Federica Prola e Stefano Torrero, che, a risultato ormai acquisito, supera Cassina. Completavano la formazione monferrina Botta e Bergamini. Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,12; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,10; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,8; Tt. Biella Tintoria Ferraris,4; G.S. G. Regaldi Novara,4; Asd Tennistavolo Novara Hcm,3; A.S.D. Splendor 1922,1.

Serie D2. Ottimo risultato per il T.T. Biella Pizzeria Giordano, che, nel campionato di D2, espugna il campo del TT Romagnano e agguanta, a sorpresa, la seconda posizione in classifica a metà campionato. Quattro a due il punteggio finale, con tutti gli atleti biellesi a segno: doppietta del capitano Michele Motta su Mussa e Scroffernecher, un punto di Gianni Massazza su Scroffernecher e, soprattutto, un pesantissimo e decisivo punto di Federico “Hulk” Arno sul più quotato Palmieri. Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,13; Tt. Biella Pizzeria Giordano,9; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,9; Tt Baveno Lago Maggiore,8; Tt Oleggio,8; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,4; Asd Tt Romagnano B,3; Asd San Giuseppe,0.

Serie D3. La formazione di D3 del T.T. Biella Barbera Auto non ha giocato nel weekend Classifica: A.S.D. Splendor 1922,12; Asdtt Ivrea,10; Coumba Freide Tt Aosta,8; Tt. Biella Barbera Auto,5; Asd Polisportiva Fc Vigliano,5; Tennistavolo Sisport A,1; Tennistavolo Sisport D,1.

Ora i campionati a squadre si fermano e riprenderanno il 20 di gennaio con la prima giornata del girone di ritorno.

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it .