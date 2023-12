Un paese per la solidarietà, a Gaglianico una raccolta da record: oltre 3200 euro a favore di Telethon, FOTO

Un paese per la solidarietà, a Gaglianico è record assoluto: oltre 3200 euro a favore di Telethon.

La comunità di Gaglianico, negli ultimi giorni, si è riunita a favore della ricerca e oltre 100 volontari hanno contribuito, da venerdì 8 a sabato 16 dicembre, all’organizzazione di eventi e manifestazione che sosterranno la causa Telethon.

La 22a edizione di Gaglianico per Telethon è stata organizzata dall’Amministrazione comunale affiancata all’AS Gaglianico 1974, e ha visto la collaborazione e il sostegno della comunità e le associazioni territoriali, protagoniste indiscusse. La maratona di eventi, aperta con l’accensione dell’albero di Natale, si è conclusa con “Un chilometro per Telethon”: la tradizionale corsa podistica che nel 2023 ha accolto circa 130 atleti da tutto il Biellese, seguita da il concerto gospel, alla Chiesa di San Pietro, per gli auguri festivi. I momenti di musica, sport e festeggiamenti hanno accolto un gran numero di partecipanti, che entusiasti e supportati da un immenso staff, hanno contribuito alle donazioni, a favore delle malattie genetiche rare.

L’organizzazione, da quest’anno, ha deciso di allargare i confini territoriali, e grazie al banchetto Telethon, situato presso l’ASL di Biella – Ponderano, ha diffuso la mission della fondazione, contribuendo con una somma cospicua: oltre 3200 euro che sosterranno la ricerca (per un totale di 56.993,65 euro nei 22 anni dell’evento).

"Un traguardo molto soddisfacente - afferma il Sindaco, Paolo Maggia - ma ciò che soddisfa maggiormente il nostro impegno è l'ottimo riscontro della comunità: un paese riunito negli stessi intenti, che coopera e favorisce la promozione di attività che coinvolgono tutti quanti, dai più piccoli ai più grandi. Domenica 17 abbiamo offerto il pranzo ad oltre 140 anziani ed è stata una soddisfazione immensa poter favorire lo sviluppo della socialità e del sostegno reciproco" conclude il Sindaco.

Gaglianico si rivela un laboratorio d'intenti che, favoriti non soltanto dalla volontà di pochi promotori attivi, ma dalla collaborazione di tutti i cittadini, promuove una società di supporto reciproco, a favore della socialità e dell'impegno collettivo.