Rugby, tutti i risultati del weekend

CADETTA

17.12.23 Rovato v Biella Rugby 18-17 (11-5)

Marcatori. Mete: Protto, Tosetti, Givonetti. Trasformazioni: Poli.

Biella Rugby: Savatteri; Cafaro, Tosetti, Caputo, Poli (72’ Mulsant); Piatti, Longo; Givonetti, Protto, Zacchero; Morandini (8’ Bodone), Bottero; Zanotti, Lanza (cap.), Coda Cap (35’ Agnolio). A disposizione: Panatero.

Nicola Mazzucato, coach: “Sapevamo che sarebbe stata una domenica molto dura, tra infortuni e indisponibili siamo andati a Rovato non nelle migliori condizioni. Sono stati più bravi di noi ad approfittare dei nostri errori, oggi veramente troppi. Un grosso in bocca al lupo a Coda Cap e Moretti che purtroppo si sono infortunati entrambi durante il primo tempo. Ben tornato a Piatti che oggi dopo cinque anni di assenza è tornato a giocare una partita intera di rugby, e a Mulsant per i suoi primi minuti in una partita di rugby”.

SENIOR F

17.12.23 Parabiago v San mauro/Biella Rugby 35-5 (8-0)

Marcatori. Mete: Sanseverino.

San Mauro/Biella Rugby: Sanseverino; D’Orta, Floris, Benedetto (38’ Cipolletti), Borrello; Hysmeta (58’ Monticelli), Pagliano (45’ Toro); Zanoni (cap.), Cesale Ros (45’ Pintonello), Difino; Papeo (15’ Bertello), Bongiovanni; Formaggio, Lembo, Boetto.

Stefano Scursatone, coach: “Ultima partita dell’anno per le Fenici che hanno affrontato Parabiago in casa loro. Primo tempo molto equilibrato e fisico che ha visto le ragazze lottare tanto in difesa con placcaggi determinanti e con qualche bella occasione in attacco non concretizzata. Le padrone di casa vanno in meta e mettono un calcio di punizione in mezzo ai pali per un primo tempo equilibrato. Secondo tempo di tutt’altra faccia. Esce l’esperienza delle ragazze di Parabiago che mettono tanta pressione sulla fase statica della mischia. Pochi palloni disponibili per le ospiti e tante possibilità di attacco alle padrone che vanno in meta diverse volte. Unica meta della franchigia quella di Sanseverino, non trasformata. Risultato finale conferma comunque il buono stato di forma delle ragazze e il secondo posto in classifica”.

UNDER 18

17.12.23 Savona Rugby v Biella Rugby 14-18 (14-5)

Marcatori. Mete: Fusaro, Morel, Rossi. Penalty: Salussolia.

Biella Rugby: Morel; Menegetti, Fusaro (cap.), E. Castello, Grillenzoni (51’ Defilippi); Salussolia, Besso; Trocca, Rossi, Chiorboli; Borno (55’ Bisio), Buturca; Silvestrini, Bredariol, Gibello. A disposizione: Pacchiarotti, Zavallone, Formigoni, Curatolo, Rava.

Pietro Giordano, coach: “Partita tirata, dura e con tanti piccoli errori che lasciano un po’ di amaro in bocca. Dopo una partenza sotto tono con una marcatura pesante subita, i ragazzi si svegliano dal torpore iniziale e macinano gioco; gran parte del match si è svolto nella metà campo della compagine ligure. Era una vittoria che meritavano ed è arrivata grazie ai grandi sacrifici. Chiudiamo decisamente in positivo l’anno 2023, con un gruppo finalmente consapevole delle proprie potenzialità e capacità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso la crescita di questo splendido gruppo-squadra a livello tecnico, atletico, emotivo e attitudinale. Adesso concentrati sull’anno venturo e pronti ad affrontare la seconda fase del campionato interregionale a cui la vittoria di oggi ci ha permesso di accedere".

UNDER 16

16.12.23 Biella Rugby v VII Rugby Torino 41-24 (31-10)

Marcatori. Mete: Parnenzini (2), Deni (4), Meneghetti. Trasformazioni: Salussolia (3).

Biella Rugby: Rossi, Ferro, Protto, Borio, Pidello, Calgaro, Vatteroni, Corcoy, Bocchino (cap.), Salussolia, Vitta, Baiuguera, Grillenzoni, Deni, Parnenzini. A disposizione: Apollonio, Perju, Gheller, Rebecchi, Gnesotto.

Edo Barbera, coach: “I ragazzi chiudono l'anno con un'ottima vittoria su Ivrea. In campo si è visto tutto l'ottimo lavoro svolto nelle ultime settimane. Buona prova in campo di tutti i giocatori che dimostrano i passi avanti fatti in questa prima parte di stagione”.

FLAG RUGBY UNIFICATO

9.12.23 Moschettieri Rugby Cus PO v Biella Rugby Asad

Guglielmo Longo, coach: “Una bella giornata di Rugby unificato organizzata dal comitato piemontese. Le squadre in campo si sono divertite giocando al touch e al flag . Grinta da vendere tra gli atleti e molte le mete segnate! La sfida a tavola è stata altrettanto combattuta grazie all’ottimo terzo tempo offerto alle squadre. Esperienza da ripetere!”.