Equitazione, ancora splendidi risultati per il Rosignolo

Ancora splendidi risultati per il Rosignolo

Ancora splendidi risultati per il Rosignolo e per il Piemonte, con le atlete protagoniste con ottimi risultati. Il palcoscenico è tutto per loro: Angelica Rovetto, con Bobby e il suo istruttore Simone Ruffino.

Tre giornate super a Ponylandia Manerbio, con un'importante soddisfazione in Coppa Italia. Per Rovetto arriva la medaglia d'argento. Menzione particolare anche alle amazzoni che hanno preso parte alla categoria 80. Anche i binomi hanno esordito in questo concorso, con tanta voglia di vincere. Presenti Camilla Viazzo, Arbercomby, Sofia Regis, Bianca Parise Comunian, Camilla Marinelli.