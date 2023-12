TeamVolley conquista l’en plein con il settore giovanile: i risultati per categoria, FOTO

Un ponte dell’Immacolata praticamente perfetto per il TeamVolley, che centra un clamoroso “en plein” di vittorie con tutte le formazioni del settore giovanile. Se non fosse stato per le squadre di Serie B2 e D – entrambe nettamente sconfitte, a distanza di poche ore, contro Issa Novara – il tabellino dei risultati sarebbe stato da incorniciare.





SERIE D

SERIE D Girone A - 10a giornata

Hajro Tetti Issa Novara – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-0 (25-7/25-13/25-10)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi, Zignone 1, Venturino 4, Sola 1, Gariazzo 1, Fontana ne, Damo 2, Fantini, Piletta ne, Macchieraldo 2, Panaia 1, Allorto ne, Vioglio (L1), Guzzo (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich: «La partita contro Issa Novara purtroppo è stata una delle peggiori della stagione. Merito sicuramente dell'avversario, che ha saputo imporre il proprio gioco senza lasciarci scampo. Giusto il risultato. Lascia l'amaro in bocca la partita non combattuta”.





UNDER18

Sammaborgo U18t – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 0-3 (5-25/21-25/20-25)

Coach Paolo Salussolia: «La partita di Borgomanero ha evidenziato dei passi in avanti. Un primo set dominato grazie al contributo della battuta, che ha messo in crisi la seconda linea avversaria, completata da un buon ritmo offensivo che ha chiuso in fretta il parziale. Secondo e terzo set di matrice molto diversa, dove le padrone di casa hanno alzato la voce al servizio e in difesa, mentre noi abbiamo messo in campo un po' di supponenza in qualche frangente. Lo scherzo è sempre dietro l'angolo quando diventiamo meno precisi nel bagher e nei piazzamenti, se poi aggiungiamo discontinuità in battuta la situazione si complica. Parziali in fotocopia, con le padrone di casa che mettono il naso avanti, ma siamo riusciti comunque a chiudere il match con la giusta lucidità nei momenti opportuni. Adesso serve la continuità che spesso ci è mancata, che dovremo trovare mentre gestiamo l'inserimento di elementi nuovi. Sicuramente ci daranno una mano, ma hanno davanti un fisiologico periodo di adattamento al sistema».





UNDER16

DE MORI TEAMVOLLEY – Azeta Disinfest S2M Volley 3-0 (25-19/25-20/25-18)

Aurora Boggiani: «Partita molto combattuta dall'inizio alla fine. Siamo partite un po' scariche, ma dopo la metà del primo set ci siamo riprese. Ci aspettavamo una squadra più forte e forse questo ci ha portato alla vittoria. In generale, è stata una buona partita e tutte abbiamo contribuito".





Volley Vercelli U16f – DE MORI TEAMVOLLEY 0-3 (22-25/13-25/20-25)

Belinda Luftjia: «L'avversario era migliorato molto dalla scorsa prestazione, ma noi non abbiamo mai mollato. Nel primo e nel secondo set abbiamo fatto una bella partita, mentre nel terzo abbiamo diminuito un po' la concentrazione. Tutto sommato siamo andate bene e abbiamo portato a casa una bella vittoria».





UNDER14

ANGELICO TEAMVOLLEY – San Rocco Volley 3-1 (25-18/25-19/22-25/25-14)

Coach Ivan Turcich: «Buona prestazione messa in campo dalle ragazze di categoria, che hanno meritatamente conquistato il primo posto nel girone».





UNDER13

CONAD TEAMVOLLEY – Pallavolo Scurato Bianca 3-0 (25-18/25-4/25-20)

Sangiacomo Azzurra – CONAD TEAMVOLLEY 0-3 (14-25/10-25/13-25)

Azzurra Giuliana: «Una bella partita, contro una squadra interessante come Scurato. Siamo riuscite ad imporci senza particolari problemi, in tutti e tre i set.

Martina Fiorotto: «Contro Sangiacomo è stata un’altra partita vinta senza particolari difficoltà. Merito del buon ritmo di gioco, che ci ha permesso di accumulare fin dai primi scambi un buon distacco sulle nostre avversarie».