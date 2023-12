Vigliano, tamponamento tra tre auto in via Milano (foto di repertorio)

È di senza feriti il bilancio del tamponamento che ha visto coinvolte tre auto. È successo poco dopo le 13 di oggi, 7 dicembre, in via Milano, a Vigliano Biellese. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica del sinistro.