Sandigliano, camioncino si ribalta fuori dalla strada: conducente assistito dai residenti (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

È stato assistito prima dai residenti della via poi dai sanitari del 118 il conducente che, alla guida del suo camioncino, si è ribaltato su di un lato fuori dalla carreggiata.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, 7 dicembre, nel comune di Sandigliano, a pochi passi dalla sede degli Alpini del paese.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e gli agenti della Polizia Locale di Occhieppo Inferiore per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.