Non è rimasto ferito il 26enne di Biella che, nella serata di ieri, 6 dicembre, è finito contro il muro di cinta di un'abitazione, a bordo della sua auto.

È successo intorno alle 21.15 nel comune di Occhieppo Superiore. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche i Carabinieri per i rilievi di rito.

Poco prima, invece, altro sinistro a Mongrando, con i due conducenti che hanno proceduto alla compilazione del modello cid.