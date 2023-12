Tre cinghiali attraversano la carreggiata in super, auto contro il guard rail, FOTO

Attenzione alla viabilità sulla superstrada. Nel Comune di Lessona, all'altezza dell'uscita di Masserano verso Biella, oggi mercoledì 6 dicembre intorno alle 19,15, un'auto è finita contro il guard rail per evitare tre cinghiali che attraversavano la carreggiata. E al momento sono sul posto i Carabinieri della stazione di Cossato per effettuare i rilievi del caso e il personale per il recupero della fauna selvatica della Provincia.

Mentre infatti due dei cinghiali sono scappati, uno in seguito all'urto contro il mezzo non è sopravvissuto.

Al volante dell'auto c'era un giovane che fortunatamente è illeso ma si è preso un grande spavento.