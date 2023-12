Gifflenga: Non lo vedono da giorni. Trovato morto in casa Adriano Cappa

Dramma a Gifflenga nella giornata di ieri martedì 5 dicembre. Da giorni non avevano notizie di Adriano Cappa, classe 1946, residente in Cantone Castellazzo, e ieri la tragica scoperta: l'uomo intorno alle 15,40 è stato trovato a casa sua, deceduto per cause naturali.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, e i Carabinieri di Mottalciata.

La salma di Adriano Cappa è stata consegnata alla figlia 53enne residente a Vercelli.