Biella: provoca incidente e poi scappa. Auto rintracciata con l'aiuto delle telecamere

Altro incidente a Biella nella mattina di oggi mercoledì 6 dicembre, è il secondo della giornata. (leggi Investimento pedone)

Nei pressi della rotonda tra via La Marmora e via Aldo Moro una vettura ha tamponato un altro veicolo in transito, e non si è fermata, proseguendo la marcia in direzione via Torino.

Fortunatamente, con l'aiuto delle telecamere la Polizia Locale è però riuscita a rintracciare l'auto pirata, e sono in corso rilievi e l'accertamento di eventuali infrazioni.

Al volante dell'auto tamponata si trovava una 36enne che ha riportato ferite lievi.