Non vedono il vicino da un paio di giorni, scatta l'allarme a Villa del Bosco: trovato senza vita in casa (foto di repertorio)

Tragedia a Villa del Bosco, dove un uomo di circa 70 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme nel primo pomeriggio di oggi, 5 dicembre, i vicini di casa che, da un paio di giorni, non l'avevano più incrociato per le vie del paese.

A preoccupare ancor di più i residenti è stata una luce lasciata accesa per qualche giorno in una delle stanze. Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco di Ponzone e i sanitari del 118 sono entrati nell'alloggio, dove è avvenuta la macabra scoperta.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause della morte ma molto probabilmente è mancato per cause naturali. Presenti anche i Carabinieri, con il magistrato di turno.