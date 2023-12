Due giovani, sotto i fumi dell'alcol, cominciano a disturbare e infastidire i passanti e i clienti dei locali della movida biellese.

È successo nella notte di sabato, in pieno centro, a Biella. Una volta allertati, gli agenti delle Volanti di Polizia hanno calmato e identificato i ragazzi. In seguito, è scattata nei loro confronti la sanzione per ubriachezza molesta. Parliamo di almeno un centinaio di euro di ammenda.