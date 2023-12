Scontro tra due auto a Valdilana, una si ribalta: c'è un ferito lieve

Aggiornamento ore 11.10

Due auto coinvolte, una persona rimasta lievemente ferita: è il bilancio del sinistro stradale avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, 1° dicembre, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Nello scontro, uno dei due mezzi si sarebbe ribaltato su un fianco. Alla guida c'erano un 24enne di Valdilana e un 40enne di Biella. Sul posto Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco.

Il fatto

Le notizie dell'incidente, avvenuto intorno alle 19.30, a Valdilana in località Valle Mosso, sono frammentarie e non si conoscono al momento le condizioni degli occupanti delle tre auto entrate in collisione col ribaltamento di una di queste.

Vigili del Fuoco, ambulanze e Carabinieri hanno celermente raggiunto il luogo segnalato per prestare soccorso alle persone coinvolte e per determinare la dinamica e le responsabilità dello scontro. La viabilità è stata rallentata sino al termine delle operazioni necessarie.