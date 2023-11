Area Sanremo, Gaia Gorla Neggia, in arte “Ansia”, tra i 20 vincitori

Area Sanremo è la manifestazione musicale organizzata per conto del Comune dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. 772 le candidature arrivate in soli 21 giorni alla nuova edizione, che ha permesso a quattro artisti emergenti di accedere alla serata finale di SANREMO GIOVANI che sarà trasmessa il 19 dicembre in prima serata su Rai 1.

Attraverso una selezione mediante audizioni, sono stati individuati 49 artisti, sui quasi 800 candidati, che si sono confrontati durante la finale di Area Sanremo 2023, il 25 novembre. Al termine della serata sono stati proclamati i 20 vincitori di Area Sanremo dalla Commissione di Valutazione e da Amadeus.

Tra i vincitori, Gaia Gorla Neggia, la cantautrice biellese meglio conosciuta con il nome d'arte "Ansia".

Domenica 26, i vincitori hanno poi avuto la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione Musicale RAI e ad Amadeus, che hanno decretato i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani: Dipinto, Fellow, Nausica, Omini.

La cantante biellese, non sostenuta da un’etichetta discografica, non potrà accedere a Sanremo Giovani, ma Amadeus si è rivolto in particolare a lei, tra i giovani esclusi, per lodare lo stile e il timbro personali e riconoscibili, per darle alcuni consigli relativi alla produzione e, naturalmente, per invitarla a continuare il suo percorso.

Gaia, ex studentessa del Liceo delle Scienze applicate all’ITIS di Biella, attualmente frequenta il secondo anno della facoltà di Moda e industrie creative presso lo IULM di Milano.

La sua versatilità l’ha portata a collaborare anche alla produzione del cortometraggio “Un giorno”, realizzato da Francesco Bortolan e selezionato per il concorso Piemonte Factory, riservato ai filmaker under 30. L’opera, girata in una location biellese, precisamente a Valdengo, verrà proiettata giovedì 30 p.v., al cinema Romano di Torino, nell’ambito di una sezione speciale del Torino Film Festival.