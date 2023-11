Cittadellarte, Nel Nostro Piatto presenta l’incontro “La Fabbrica della Vita”.

Nell’ambito della mostra Nel Nostro Piatto è prevista una conferenza dal titolo: Elementi di didattica per insegnare il suolo: la fabbrica della vita in calendario Mercoledì 29 novembre 2023.

Tale incontro è valido come corso di formazione per docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il nucleo dell’incontro è la presentazione di due strumenti didattici, due kit, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Al termine verrà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza. Entrambi gli strumenti sono gratuiti, interattivi, composti da infografiche animate, game e approfondimenti per docenti nella forma del quaderno didattico.

L’incontro è articolato su diversi temi e prevede inizialmente la presentazione – da parte della Professoressa Debora Fino del Politecnico di Torino - del progetto Prepsoil e del relativo kit didattico Soil Lab, una proposta di insegnamento della risorsa suolo all’interno dei curricula scolastici e degli spazi multidisciplinari. Seguirà un intervento del Professor Massimo Pugliese, Agroinnova - Università di Torino che illustrerà gli effetti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura e sulle malattie delle piante e le strategie per limitare gli impatti.

In chiusura Annalisa Perelli di Novamont ed Emanuele De Giacomi di Ecofficina illustreranno il kit didattico: ‘INSEGNARE LA SOSTENIBILITÀ’ - da rifiuto a risorsa: l’esempio della bioplastica – come l’economia circolare può essere utile per migliorare il ciclo integrato dei rifiuti organici.

L’incontro avrà una durata di 3 ore dalle 15:00 alle 18:00 e avrà luogo a Cittadellarte nell’ambito della mostra “Nel nostro piatto”.