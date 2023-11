Pioggia di Daspo a Biella, sanzionati altri due uomini

Nei giorni scorsi il Questore della Provincia di Biella Claudio Ciccimarra, a fronte di un’accurata attività istruttoria sviluppata dalla locale Divisione Anticrimine, ha emesso il provvedimento del divieto di accesso in determinate aree urbane nei confronti di due soggetti, rispettivamente di anni 42 e 34 anni, autori di condotte idonee ad arrecare un pericolo per la pubblica sicurezza.

Svariati controlli e plurime sanzioni amministrative irrogate in ragione di condotte moleste perpetrate in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche hanno condotto all’interdizione dall’accesso nelle aree del centro cittadino biellese limitrofe al centro commerciale “I Giardini” per la durata di mesi 6. Per il quarantaduenne sono risultati determinati alcuni controlli eseguiti dagli operatori della Questura di Biella durante i quali lo stesso si è reso protagonista di comportamenti molesti e aggressivi nei confronti delle Forze di Polizia e degli avventori della zona.

In una circostanza, infatti, il soggetto, colto in evidenti condizioni di alterazioni dovuti all’eccessiva assunzione di alcool, dopo un litigio meramente verbale dettato da futili motivi con gli addetti al servizio di vigilanza del supermercato “Esselunga” di Biella ha poi distrutto una bottiglia di vetro lanciandola a terra all’indirizzo degli operatori intervenuti. Anche per il trentaquattrenne, originario del Marocco, sono apparsi dirimenti i controlli eseguiti dagli operatori della Questura di Biella sfociati in diverse contestazioni amministrative aventi sempre come presupposto un atteggiamento molesto connesso all’uso eccessivo di alcolici.

In un caso, il soggetto, veniva intercettato nell’atto di colpire ripetutamente con calci e pugni la porta di accesso del centro commerciale “I giardini”, senza comunque danneggiarla. Nell’occorso, l’uomo, particolarmente agitato e molesto, ha successivamente minacciato gli operatori intervenuti. Per entrambi la violazione del suddetto divieto può comportare la denuncia in sede penale. Nel corso dell’ultimo semestre sono complessivamente 5 i provvedimenti emessi dal Questore di Biella nell’ambito delle sue prerogative di Autorità di Pubblica Sicurezza. Tre di questi hanno riguardato il divieto di accesso a specifici esercizi commerciali (Daspo Willy) disposto nei confronti di altrettanti soggetti rei di condotte ritenute pregiudizievoli per la pubblica sicurezza.