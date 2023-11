Emergenza idrogeologica in Toscana, 14 novembre, Rientro della Colonna Mobile del Piemonte, FOTO

Emergenza idrogeologica in Toscana, 14 novembre, Rientro della Colonna Mobile del Piemonte

Si è conclusa ieri 14 novembre 2023 la missione della Colonna Mobile Regionale del Piemonte nel Comune di Montemurlo in provincia di Prato, a seguito dell’emergenza idrogeologica che ha colpito la Regione Toscana nelle scorse settimane.

La Colonna Mobile Regionale era partita il 4 novembre scorso dal Presidio di San Michele (AL) con il modulo idraulico composto da motopompe, palette meccaniche gommate e cingolate per la rimozione del fango dalle strade e dai locali interrati, da camion per la rimozione delle masserizie e da macchine ad alta pressione per il lavaggio delle strade.

Hanno operato nel corso di questi dieci giorni sul territorio del Comune di Montemurlo, 90 volontari appartenenti agli otto Coordinamenti Territoriali delle province piemontesi, il responsabile del servizio tecnico/operativo del Coordinamento Regionale del Volontariato ed i funzionari della Protezione Civile della Regione Piemonte.

Insieme ai volontari del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte hanno partecipato alla missione circa 30 volontari appartenenti al Corpo degli A.I.B. (antincendio boschivo) e dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) con i quali sono stati effettuati gli interventi sui vari cantieri di lavoro.

Il Presidente del Coordinamento Regionale della Protezione Civile del Piemonte Marco Fassero ha dichiarato:” Desidero ringraziare tutte le volontarie ed i volontari del Coordinamento Regionale che in questi giorni hanno operato a Montemurlo con alta professionalità, impegno e senso del dovere a favore della cittadinanza toscana, grazie mille a tutti voi. NEVER GIVE UP”