L'ex Atap si prepara ad accogliere le classi dello Scientifico Avogadro di Biella, FOTO

Il Consiglio Provinciale giovedì 21 settembre ha approvato l’acquisto (e la relativa perizia di stima) dal Comune di Biella della palazzina Ex Atap di Viale Macallè. L'atto formale deve però ancora essere fatto, e in questi giorni il Comune di Biella sta procedendo allo sgombero e alla pulizia anche dell'area retrostante, nella parte un tempo deputata ad accogliere i bus.

A questo proposito la Provincia dal rendiconto 2022 ha stanziato stanziato 800 mila euro per la demolizione e la bonifica. "I costi dovrebbero essere contenuti - commenta il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo - in quanto, dalle nostre indagini, non c’è una particolare area da bonificare”.

Al termine delle vacanze di Carnevale dell’anno scolastico in corso, la palazzina che dà su viale Macallè ospiterà 5 classi del Liceo Scientifico. “Aule – precisa il Ramella Pralungo – che potranno essere utilizzare in futuro dal Gae Aulenti quando sarà costruita la scuola hi-tech”.

Al Liceo Scientifico di via Galimberti procedono infatti gli interventi di messa in sicurezza dal punto di vista sismico. Per questo motivo, la Provincia è andata alla ricerca di nuove aule dove ospitare le classi che non potranno continuare a stare nell'edificio durante il cantiere. Nel dettaglio, 5 andranno a Città Studi, e le restanti 5 appunto nella ex sede Atap in viale Macallé.