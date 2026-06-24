Voucher scuola, la Regione apre i bandi: domande dal 25 giugno al 16 luglio

Aprono giovedì 25 giugno 2026 e resteranno attivi fino al 16 luglio i due bandi regionali per l’assegnazione dei voucher scuola. La Giunta regionale ha definito criteri e modalità per l’anno scolastico 2026-2027, con l’obiettivo di garantire una distribuzione più equa delle risorse e ampliare la platea dei beneficiari, alla luce dell’aumento delle richieste e delle crescenti difficoltà economiche di molte famiglie piemontesi.

I voucher saranno disponibili sugli smartphone degli utenti tramite un’app dedicata e dovranno essere utilizzati entro il 31 marzo 2027 negli esercizi commerciali convenzionati. L’elenco sarà pubblicato sulla piattaforma PiemonteTu.

«Con l’apertura dei bandi voucher scuola trasformiamo in fatti una scelta politica chiara: investire sulle famiglie e sul diritto allo studio. Negli scorsi giorni, durante il dibattito in Consiglio regionale, avevamo assunto un impegno preciso: fare tutto il possibile perché le famiglie piemontesi potessero contare sui voucher in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico. Avevamo detto che avremmo corso e lo abbiamo fatto», ha dichiarato Daniela Cameroni, assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte.

«Abbiamo aggiornato criteri e soglie per ampliare le opportunità e raggiungere un numero sempre maggiore di beneficiari. Vogliamo sostenere le famiglie per rafforzare un diritto allo studio che in Piemonte continui a tradursi in investimenti e risultati tangibili», ha concluso Cameroni.

Come presentare domanda

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online, tramite l’applicativo dedicato disponibile sul sito della Regione Piemonte, alla pagina PiemonteTu: https://www.piemontetu.it/

L’accesso è possibile tramite Carta di identità elettronica, tessera sanitaria o credenziali SPID. Alcuni Comuni piemontesi mettono inoltre a disposizione un servizio di assistenza per la compilazione della domanda. L’elenco è pubblicato nella pagina regionale dedicata al voucher scuola 2026-2027: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2026-2027

L’assistenza generale è fornita anche dal Numero Verde della Regione Piemonte 800 333 444.

La data di presentazione non sarà decisiva: i voucher saranno assegnati sulla base di graduatorie stilate secondo la situazione reddituale della famiglia dello studente. Non conterà quindi l’ordine cronologico di invio, ma l’ISEE, a partire da quello più basso.

Il Voucher A, destinato alle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie dalla primaria alla secondaria di secondo grado, potrà essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro. Gli importi varieranno in base alla fascia reddituale e all’ordine scolastico: da 1.400 euro per la scuola primaria fino a 2.150 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con ISEE minore o uguale a 10.000 euro. È prevista una maggiorazione del 50% per gli studenti con disabilità certificata.

Il Voucher B riguarda invece libri di testo, trasporti, materiale didattico e attività integrative ed è rivolto agli studenti delle scuole statali, paritarie e dei percorsi di formazione professionale. In questo caso il limite ISEE è allineato ai parametri nazionali della borsa di studio statale “IoStudio”: l’attestazione non deve superare i 15.748,78 euro. Gli importi potranno arrivare fino a 500 euro, con maggiorazione del 50% per gli studenti con disabilità certificata.

Voucher A – Iscrizione e frequenza

Destinatari: famiglie con figli iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie del Piemonte.

Soglia ISEE: fino a 30.000 euro.

Fascia ISEE Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado 0 – 10.000 € 1.400 € 1.650 € 2.150 € 10.000,01 – 20.000 € 1.050 € 1.200 € 1.600 € 20.000,01 – 30.000 € 950 € 1.000 € 1.200 €

L’importo del voucher è elevato del 50% per gli studenti con certificazione di disabilità.

Voucher B – Libri, trasporti, attività formative

Destinatari: studenti di scuole statali e paritarie e di corsi di formazione professionale. Sono comprese le spese per libri di testo, vocabolari, materiali didattici, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, software, calcolatrici, materiale per il disegno tecnico e artistico, dispositivi di protezione per attività di laboratorio e strumenti musicali.

Fascia ISEE Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado 0 – 4.000 € 150 € 300 € 500 € 4.000,01 – 9.000 € 100 € 200 € 300 € 9.000,01 – 15.748,78 € 50 € 100 € 200 €

Anche in questo caso l’importo del voucher è elevato del 50% per gli studenti con certificazione di disabilità.