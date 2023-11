Atp Finals, Sinner nello stesso girone con Djokovic. Torneo ad un passo dal tutto esaurito

Jannik Sinner nel gruppo verde con il numero uno del mondo Nole Djokovic. Ma gli altri due avversari, il greco Tsitsipas e il danese Rune, appaiono alla portata. C'è la speranza che il nostro alfiere possa arrivare alle semifinali. Questo l'esito del sorteggio delle Atp Finals di tennis, svoltosi nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 novembre.

Dall'altra parte, nel gruppo rosso, oltre ad Alcaraz, ci saranno i russi Mdevedv e Rublev e il tedesco Zverev.

I protagonisti

Si annuncia una edizione ricca di grandi nomi come non mai: oltre a Sinner e al campione uscite Novak Djokovic, tutti gli occhi saranno puntati sul baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, l'erede designato di Nadal, al debutto a Torino dopo che un brutto infortunio lo aveva costretto a saltare l'appuntamento nel 2022 con le Finals.

Si qualificano per le semifinali in programma sabato 18 i primi due di ogni girone, con il vincitore del gruppo rosso che affronterà il secondo del gruppo verde e viceversa: il pomeriggio di domenica 19 è in programma la finale.

Sarà un’edizione ricchissima anche per quanto riguarda il montepremi: 15 milioni di dollari complessivi. Il premio massimo per un singolo giocatore è di 4.801.500 dollari, traguardo raggiungibile dal campione in caso di vittoria del torneo senza perdere nemmeno un match. Ovviamente, poi, le Finals assegnano anche punti per il ranking Atp, 1500 andranno al vincitore.

Stabilita anche la composizione dei gironi di doppio delle Finals. Nel gruppo rosso Wesley Koolhof e Neal Skupski, con Rohan Bopanna e Matthew Ebden, Rajeev Ram e Joe Salisbury ed infine Rinky Hijikata e Jason Kubler. Nel gruppo verde, invece, Ivan Dodig e Austin Krajicek se la vedranno con Santiago Gonzalez e Edouard Roger-Vasselin, Marcel Granollers e Horacio Zeballos e Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

Ad un passo dal tutto esaurito

"Questo è un grande giorno di festa per il popolo del tennis, che diventa sempre più grande di anno in anno - ha commentato il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi - È un grande giorno di festa per Torino e Piemonte: a dirlo sono i dati". A ieri erano stati venduti 160.612 biglietti, pari al 96.5% del totale (166.470). "Se aggiungiamo - ha spiegato Binaghi - i ticket per stampa e sponsor, siamo a 171.097 posti occupati su 176.985 complessivi".

Il 40% dei biglietti venduti all'estero

Dal punto di vista geografico, il 40.2% dei tagliandi sono stati venduti all'estero nei cinque continenti in 95 paesi, sette in più del 2022. A giocare la parte del leone la Svizzera (4.5%), la Germania (2.9%), Inghilterra e Brasile. "Non ne abbiamo venduto nessun in Arabia Saudita" ha osservato ironicamente Binaghi, riferendosi allo stato mediorientale che punta ad ospitare le Atp Finals dopo Torino.

"Entreremo - ha aggiunto - in 849 milioni di abitazioni di 179 paesi. In campo con Sinner ci saremo noi italiani, che per la prima volta partecipiamo a questo torneo tra le teste di serie".