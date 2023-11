Chiavazza: anziana cade in casa, affidata alle cure del 118, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Un'anziana è caduta in casa, non riusciva più a rialzarsi e sono arrivati i soccorsi. Il fatto è accaduto a Chiavazza, in via Alfieri, intorno alle 11 di oggi giovedì 9 novembre. I parenti, allarmati perchè non riuscivano a mettersi in contatto con la donna, hanno chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti la Polizia, il 118 e anche i Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta al personale medico al quale la donna è stata affidata per le cure mediche del caso.