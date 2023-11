Biella, bloccato in ascensore: mattinata da dimenticare per un residente (foto di repertorio)

Mattinata da dimenticare per un residente di Biella, rimasto bloccato all'interno dell'ascensore di una palazzina. L'allarme è scattato poco prima delle 7.30 di oggi, 8 novembre. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e assistenza al biellese. In breve tempo, è stato liberato: stava bene.