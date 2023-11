Sono in corso accertamenti per identificare il conducente che, nel primo pomeriggio di ieri, 5 novembre, a Crevacuore, non si sarebbe fermato all'alt dei Carabinieri. L'auto avrebbe, infatti, proseguito la marcia in direzione di Borgosesia. Ai militari dell'Arma il compito di risalire all'identità del guidatore.