Albatros nuova partnership con ASD Biella Next

ASD Biella Next è entusiasta di annunciare una nuova partnership con Albatros, che diventerà lo sponsor di maglia ufficiale per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025.

Dopo un triennio sotto l’insegna De Mori -che non possiamo che ringraziare sinceramente per aver creduto fin dal primo giorno nel progetto sportivo di Biella Next e per voler continuare a sostenerci attivamente anche per i prossimi anni- la nuova collaborazione con Albatros segna un ulteriore momento della maturazione del nostro club, affiancando un nuovo nome agli sponsor storici. Grati per la fiducia che il nuovo main sponsor ha riposto in noi, non vediamo l'ora di condividere il nostro entusiasmo e la nostra passione per il basket ed i valori dello sport.

Il logo di Albatros sarà orgogliosamente mostrato sulla nostra maglia ufficiale, sottolineando la partnership e la determinazione a lavorare insieme per raggiungere nuovi ed ambiziosi traguardi. Insieme ci impegneremo per portare il basket ad un pubblico sempre più ampio e a promuovere i valori di fair play, determinazione, passione ed inclusione che vogliamo caratterizzino il nostro agire quotidiano.

Le dichiarazioni del Presidente di Biella Next Dott. Piergiorgio Castelli: ”Incontrare persone che vogliano investire nello sport è sempre una grande soddisfazione. Riuscire ad ampliare via via la “famiglia” degli amici e sponsor che ci sostengono è un segno tangibile della bontà del nostro progetto sportivo. Ringrazio quindi Micaela ed Eduardo per il sostegno che ci potranno dare nelle prossime due stagioni sportive e per aver voluto unirsi al nostro sodalizio ed agli altri amici e sponsor che dai nostri albori ci sostengono (Generali Via Carso, Car & Car, Botalla Srl, De Mori, Bottega Verde, Angelico, Studio Loro, Autotrasporti Delledonne). Ci auguriamo di poter creare con loro un percorso pluriennale fatto di soddisfazioni reciproche e valori condivisi".

Per Albatros ci sono le parole della fondatrice Micaela Cestaro: “da poco più di un mese la Costituzione Italiana riconosce finalmente allo sport un valore educativo, sociale e promozionale: in pratica il sogno di ogni sportivo si è avverato. Ed è proprio alla parola “sogno” che si lega il simbolo del nostro logo, “Albatros”, qui ci riallacciamo al mondo del golf perché segnare un albatros è considerato un rarissimo risultato che mette in mostra un’abilità eccezionale e una precisione straordinaria. Segnare un albatro significa veramente realizzare qualcosa di prodigioso. Perché l’albatros, oltre ad essere un uccello sacro in molte religioni, oltre ad essere un simbolo beneaugurante per i marinai e, secondo la mitologia greca, il simbolo del patto d'amore che lega l'uomo alla natura, è anche il più eccezionale colpo che nel golf si possa realizzare basti pensare che solo quattro volte, nel circuito professionistico, è stato realizzato. E allora, oltre al golf, ecco che la “A” di albatros compare anche come logo sulle maglie rossoblu della squadra biellese di pallacanestro. Perché anche agli atleti di basket che oggi debutteranno, marchiati Albatros, al Palasport di Via Pajetta auguriamo non solo di “giocare un basket divertente”, come chiede l’allenatore, ma anche di sognare l’albatros del canestro. E proprio questa A che spicca sulla divisa servirà a ricordare che tutto è possibile raggiungere quando si pratica lo sport con dedizione, perseveranza e fiducia nelle proprie capacità. Come l’albatro incoraggia i golfisti a sognare in grande e puntare in alto, sapendo che anche loro possono ottenere qualcosa di straordinario sul campo, così ci auguriamo che lo stesso albatro incoraggi voi giocatori a raggiungere nuove vette nel vostro gioco”.