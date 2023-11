La Supercoppa biellese è stato un successo da Sold Out!

La ventottesima edizione della Del Monte® Supercoppa è stata un successo! Erano anni che non si vedeva il Biella Forum così pieno, un piccolo assaggio era stato il Volley Sotto il Mucrone del settembre 2022. Un fantastico risultato ottenuto dalla SPB Monteleone Trasporti e dal suo staff, che ha saputo organizzare un evento con i fiocchi.

Parecchi mesi di lavoro, tanto impegno e dedizione per la città di Biella. La risposta è stata incredibile, il calore del pubblico indescrivibile e sicuramente tutto il territorio ha beneficiato di questa manifestazione. Vedere le tifoserie delle quattro squadre più forti d’Italia schierate sugli spalti del Biella Forum è stato incredibile per tutte le 5000 persone presenti. Portare una Supercoppa di pallavolo a Biella non è cosa da tutti i giorni. La SPB Monteleone Trasporti ha collaborato con la Lega Pallavolo Serie A per riuscire ad organizzare questo evento. Si tratta di una manifestazione unica per la città di Biella, infatti sono poche le città a poter vantare una Supercoppa in un proprio Palazzetto. Sold Out al Biella Forum!

Questa è la dimostrazione che a Biella si possono fare tanti eventi e manifestazioni incredibili. La SPB Monteleone Trasporti ha dato nuova vita al Biella Forum, dopo la ristrutturazione e gli anni in cui è rimasto vuoto. Biella ha un Palazzetto così bello ed importante inutilizzato per la maggior parte dell’anno. L’auspicio è che la Supercoppa sia solo l’inizio di ciò e che il Biella Forum sia utilizzato ampiamente e per moltissimi eventi! La collaborazione tra SPB Monteleone Trasporti e Comune di Biella è stata fondamentale. L’amministrazione comunale è stata presente in ogni momento per la realizzazione di questo evento, fornendo aiuto concreto nell’organizzazione e nella messa in pratica della Supercoppa. Inoltre fin da subito il Comune di Biella si è reso disponibile nel dare il patrocinio per questo evento. La Supercoppa ha portato vita a tutta la città sotto numerosi aspetti. I ristoranti pieni, gli alberghi con le stanze occupate anche fuori stagione e tanta gente per Biella. Questi e tanti altri sono stati gli effetti della prima manifestazione ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.

La SPB Monteleone Trasporti è stata artefice di due giorni molto importanti per Biella. Oltre che per gli aspetti immediati riguardanti i servizi, anche perché il Biella Forum è andato in onda su reti nazionali, come Rai Sport, e internazionali in tutta Europa e nel mondo. Biella ha avuto una grande visibilità mediatica e sicuramente in futuro ci saranno dei riscontri positivi grazie alla Supercoppa di pallavolo. Un grazie speciale va a chi ha reso possibile tutto questo: Incas SSI SCHAEFER, Pall-Ex, Monteleone Trasporti, Lauretana e Fondazione Fila Museum. Senza di loro non ci sarebbe potuta essere la Supercoppa e lo spettacolo non sarebbe potuto andare in scena. I ringraziamenti non saranno mai abbastanza per ciò che è stato fatto insieme all SPB Monteleone Trasporti.