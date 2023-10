“Tempos cruos/Tempi crudi”, la poesia di Nicola Loi per la guerra a Gaza

La crudele ripresa della guerra nel Vicino Oriente fa levare alta la voce del poeta Nicola Loi di Ortueri nell’ode “Tempos cruos/Tempi crudi”.

“Cale Coranu e cale Vangelu/At iscritu a bos falare a fogu,/Betende rajos malos da-e su chelu?”, vale a dire, in “quale Corano e (in) quale Vangelo/ è scritto di distruggervi col fuoco/buttando raggi nocivi dal cielo?”, retoricamente si chiede il Vate sconsolato.

Nella drammaticità della contemporaneità, i versi permettono di riflettere nel disorientamento generale che tutti stiamo vivendo, cercando di far tesoro dell’indicazione che “No est beru chi non podes fagher nudda,/Cun volontade faghèlu su tou”, ossia, “non è vero che non puoi fare niente/con volontà fai il tuo”, indica il Poeta.

Il testo, nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, rivisitato da Roberto Perinu, verrà inserito nell’antologia del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, attivato dal Circolo Culturale Sardo di Biella.

Appuntamento mensile transoceanico che mette in contatto Sardi e Italiani che vivono in Italia e in Argentina e che fanno capo al Circulo Sardo “Antonio Segni” di La Plata. Nell’immagine, rosa e filo spinato