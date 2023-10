C2 brilla Unipol Sai, a Asti seconda vittoria consecutiva

Perentorio 5 a 0 in trasferta per i cossatesi dell' Unipol Sai che sbancano Asti con un rotondo 5 a 0 portandosi nelle posizione di vertice in classifica .

Due vittorie di Pronesti, che cede due set agli avversari ma si impone per 3 a 1.Due vittorie per Matteo Bianchetto per 3 a 0 e una di Michele Capodiferro per 3 a 1.

Totale di 15 set vinti contro i tre degli avversari, per una chiara e netta superiorità per i cossatesi.

Capodiferro inoltre vince anche l ultimo incontro , che però e' ininfluente per lo score finale.