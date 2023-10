Basket femminile, una generosa Bonprix Bfb cede a Venaria

La Bonprix BFB sbatte tra le mura amiche contro la forte Venaria capitanata da Patrignano, tra le migliori giocatrici del campionato, e Giauro, 204 cm ed ex pivot della Nazionale italiana. Una partita giocata generosamente dalle ragazze di coach Bertetti, ma che ben poco hanno potuto fare contro la superiorità avversaria.

Nel primo quarto le biellesi hanno provato a restare in scia, anche con eleganti giocate, ma la scarsa precisione a canestro portava alla conclusione del primo quarto ad una vantaggio ospite di 8 punti.

In apertura della seconda frazione Biella aumentava la velocità di gioco e riusciva a ricucire portandosi a due soli possessi. Venaria provava nuovamente l'allungo, ma le laniere stringevano i denti e la frazione finiva in parità.

Al rientro dall'intervallo lungo continuava la sostanziale parità. Venaria teneva lontana Biella grazie ad alcune triple, ma le padrone di casa non mollavano.Nell'ultimo quarto Biella non trovava più la via del canestro. Ogni tiro veniva respinto dal ferro e il gap nel punteggio di dilatava fino al 58 a 43 finale, troppo severo per le ragazze biellesi.

Domenica prossima sarà ancora una partita dura.

Trasferta a Castelnuovo contro la fortissima Derthona.

BONPRIX BFB - BASKET VENARIA: 43 -58 (11-19/23-31/36-45). Bfb: Habti 2, Senesi 4, Peretti ne, Raga 4, Guzzon 5, Ravinetto 13, Trucano 5, Tombolato 10, Strobino, Di Carlo ne, Rabbachin ne, Bonacci ne. All. Bertetti, ass.all. Riccini