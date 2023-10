Biella, giovane imbratta il muro di un palazzo, scoppia la lite con i condomini

Un giovane intorno alle 3 di oggi sabato 21 ottobre stava imbrattando il muro di un palazzo, quando è stato visto da uno dei condomini, che è sceso in strada ed è scoppiata la lite. Il fatto è accaduto a Biella all'angolo tra via Italia e via Orfanotrofio.

I toni accesi della discussione hanno richiamato anche altri abitanti del palazzo ed alcuni ragazzi che erano nelle vicinanze del luogo. Uno dei presenti ha quindi composto il 112, e sul posto sono arrivati la Polizia e i Carabinieri in loro ausilio che hanno riportato la calma tra le parti.

Starà ora ai condomini decidere come procedere nei confronti del ragazzo.