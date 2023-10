A Biella UAS CAMP Piemonte: il raduno formativo per gli appassionati dronisti.

Sabato 14 ottobre 2023 si è svolto nel biellese UAS CAMP Piemonte, un raduno formativo per gli appassionati di droni.

La manifestazione itinerante, che nel tempo ha già toccato diverse regioni italiane, è stata organizzata da Drone Italia, con la collaborazione di Droni Scout e CSEN Biella. Dall’Abruzzo alla Toscana, dalle Marche alla Liguria, UAS CAMP approda a Biella a favore della promozione del mondo dei droni, fortemente in crescita negli ultimi anni. Il format, come illustrano gli organizzatori, coniuga la passione e il divertimento alle tematiche pratiche e teoriche, che saranno spendibili anche nel mondo del lavoro, relative alla sicurezza o al montaggio dei componenti.

Oltre 30 partecipanti hanno scoperto il biellese attraverso il particolare svolgimento “a tappe”, che ha interessato il Ricetto di Candelo e in seguito la Riserva naturale delle Baragge, dove grazie agli ampi spazi aperti, anche i neofiti hanno potuto provare l’esperienza di volo, in totale sicurezza e libertà.

I partecipanti più esperti hanno supportato coloro che si avvicinano al volo e grazie alla loro esperienza è stato possibile far pilotare un drone in FPV, grazie all’utilizzo di DroneMask, che permettere di sperimentare le emozioni di volo in prima persona, grazie all’ausilio di un visore apposito.

A seguito della pausa pranzo, svoltasi alla Locanda della Stazione di Lessona, l’esperienza di volo si è spostata all’Oasi Zegna, dove nonostante il tempo nuvoloso, le riprese al Santuario di San Bernardo sono state eccellenti: risultati suggestivi e ricchi d’emozione.

In chiusura alle attività di volo il gruppo si è dedicato al workshop sull’editing video e alle opportunità lavorative che questo intricante passione può offrire. Al termine della giornata gli organizzatori hanno consegnato il consueto attestato e sono state scattate le rituali foto di gruppo, in attesa della cena in compagnia.

Un’occasione che si è rivelata preziosa per tutti gli appassionati e che amplierà la consapevolezza e le soddisfazioni di tutti coloro che cominciano ad avvicinarsi al mondo dei droni.