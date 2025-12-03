Concorso di Pittura: il Presepe Gigante di Marchetto diventa simbolo di pace e speranza FOTO

Sono molte e variegate le iniziative promosse anche quest’anno dalla Pro Loco di Mosso, che continua a dedicare al territorio attività capaci di coinvolgere artisti, famiglie e appassionati di tradizioni locali. Tra queste, torna il Concorso di Pittura legato al Presepe Gigante di Marchetto, che nella scorsa edizione aveva registrato un’ampia partecipazione, culminata con una mostra allestita in primavera presso la Casa di Riposo di Mosso.

La novità principale di questa seconda edizione riguarda l’ampliamento del tema: non più solamente il Presepe come soggetto artistico, ma anche ciò che esso rappresenta, ovvero un messaggio universale di pace e speranza. Gli artisti sono quindi invitati a interpretare questi valori attraverso qualsiasi tecnica espressiva, potendo scegliere sia rappresentazioni figurative, sia soluzioni più astratte e simboliche.

Per informazioni dettagliate e per richiedere il regolamento del concorso, è possibile contattare il numero 334 6142 971.