T.T. Biella: exploit delle squadre di fascia alta – Grand Prix Giovanile a Isola d’Asti: Prestazione maiuscola di Stefano Torrero

Proseguono i campionati nazionali e regionali di Tennis Tavolo, cui sono iscritte ben 6 formazioni del TT Biella. Nel weekend hanno gareggiato tutte le formazioni, con 4 entusiasmanti vittorie dei team “di fascia alta” di B1, C1, C2 e D1 e due sconfitte per i team di D2 e D3.

Serie B1.

Ancora una vittoria per il T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo nella seconda giornata del girone di andata del campionato nazionale di serie B1. Impegnati, in casa, contro il Milano Sport, i biellesi si sono imposti sabato con il punteggio di 5 a 3 al termine di un incontro combattutissimo durato quattro ore e mezza con ben cinque partite che si sono concluse al quinto set. E’ stato dunque un match molto equilibrato, (330 punti fatti contro i 329 subiti), caratterizzato da improvvisi e, a volte, rocamboleschi cambiamenti di fronte.

Inizia Francesco Gamba, che debutta in questo campionato, contro Cicchitti, rientrato alla grande ai vertici, dopo un anno di pausa. Il bravo atleta del TT Biella vince il primo set ma poi soccombe. Scende in campo Vincenzo Carmona contro Mantegazza, vero e proprio monumento del pongismo italiano: buona la prestazione del portacolori biellese che però cede in bella (-6/4/-9/2/9). La terza partita vede Simone Cagna contro Quatraro. Avanti di due set, Cagna si vede rimontare, per poi chiudere, con un po’ di affanno, al quinto (8/11/-6/-5/8). A questo punto entra Eugenio Panzera, in sostituzione di Francesco Gamba, e, contro il capitano avversario sfodera una prestazione di altissimo livello, perde solo il terzo set anche grazie ad un servizio magistrale di Mantegazza che, con un “ace”, gela l’atleta del T.T. Biella. La partita successiva vede Simone Cagna contro Cicchitti: il milanese parte a mille con ottimi punti sia di dritto sia di rovescio; l’atleta di casa sembra non riuscire ad arginare la furia avversaria; tuttavia Simone, pur sotto di due set, risale pian paino la china e si porta in parità; in bella tutto prosegue al meglio sino all’otto a quattro in favore di Biella, quando la reazione di Cicchitti porta a ad un finale al cardiopalmo, con punto conclusivo del meneghino con una spettacolare controschiacciata in tuffo (7/10/-8/-7/9). Con il punteggio sfavorevole di 2 a 3, ai lati del tavolo si schierano Vincenzo Carmona e Quatraro. Questa partita, per i colori biellesi, potrebbe essere veramente l’ultima spiaggia: “Vincio”, sentendo il peso della responsabilità, inizia giocando contratto e titubante nell’esecuzione dei colpi; fortunatamente, sotto di due set e sotto sei a uno nel terzo, al rientro dal time-out, risorge splendidamente: al tavolo si presenta il Vincenzo in “versione sei punto zero”, il giocatore che ha giocato con brillanti risultati in questo inizio di stagione: concentrato, attento, aggressivo, attacca l’avversario, che si scioglie come neve al sole: con un terrificante parziale di 32 a 12, l’atleta biellese chiude vittorioso la partita, imprimendo la svolta decisiva al match (-9/-8/8/7/3). Contro il “Mante”, atleta di classe cristallina e solido mestiere, non è mai facile giocarci: Simone Cagna ci riesce e, pur agli spareggi del quinto set, porta a casa il risultato (6/-6/9/-4/10). Chiude il match con sicurezza Eugenio Panzera, veramente in grande spolvero, in soli tre set contro Quatraro. Il T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo è in testa alla classifica, in compagnia di Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B, A4 Verzuolo Tonoli E A4 Verzuolo Scotta.

Serie C1.

Nel campionato di C1, il T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin, reduce dalla sconfitta di Novara, compie, in casa, un exploit veramente eccezionale, riuscendo a ribaltare un risultato decisamente compromesso, con punteggio sfavorevole di 1 a 4 (ad un solo punto dalla sconfitta) a vantaggio della formazione ospite del Gallarate. I bravissimi giovani del team ci hanno invece sempre creduto e con grande caparbietà hanno condotto in porto con successo un vascello che sembrava ormai alla completa deriva. L’incontro si è disputato nella mattinata di domenica, con inizio alle ore 10,00 e termine con il punteggio di 5 a 4 a favore del TT Biella alle 14.20.

I principali artefici di questa performance sono stati Matteo Passaro e Tommado Sorrentino, autori di due punti a testa; il quinto punto è stato portato a casa dal capitano David Dabbicco, apparso però non in perfetta forma.

Serie C2.

Il T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza che milita nel girone A della serie C2 regionale ha debuttato in casa, imponendosi, con il punteggio di 5 a 1 al Romagnano. Il risultato numerico però è parzialmente ingannevole, con diverse partite che sono terminate al quinto set. Due punti a testa per capitan Stefano Erba e per il giovanissimo Mattia Noureldin, che ha dunque fatto un ottimo esordio in questa serie, e uno di Luca Lanza, che cede il punto della bandiera avversaria a Pelosi. Completavano la formazione ospite Cesario e Sacchi.

Serie D1.

In serie D1 grandissimo risultato per i giovani del T.T. Biella Tintoria Ferraris a Cossato, opposti alla locale formazione dello Splendor. Con due punti di Lodovica Motta, su Pegoraro e Furno, uno di Federica Prola su Pegoraro e uno di Stefano Torrero su Furno, gli atleti del T.T. Biella si aggiudicano con merito l’intera posta. I due punti dei padroni di casa sono stati ottenuti da Trevisan.

Serie D2.

La formazione del T.T. Biella Pizzeria Giordano esce pesantemente sconfitta, tra le mura casalinghe, dal San Salvatore. Uno a cinque il punteggio finale, con la sola vittoria di un solido Gianni Massazza sul bravo Gualeni (9/17/-9/-3/10). Poco da fare per Michele Motta, contro Corbia e Gualeni e per Federico Arno contro Corbia e Lupano.

Serie D3.

Il team del T.T. Biella Barbera Auto è stato sconfitto ad Aosta nel campionato di D3; i giovani Gabriele Carisio e Wu Jin Hao hanno fatto il massimo, ma hanno dovuto soccombere alla maggior qualità degli avversari.

Grand Prix Giovanile Regionale di Isola d’Asti

E’ ripresa, domenica scorsa, anche l’attività promozionale. A Isola d’Asti si è infatti giocata la prima prova del Grand Prix Giovanile, giunto quest’anno alla trentanovesima edizione.

A questa prima gara, pur disputata in sede unica, si poteva gareggiare in due categorie di età, la propria di appartenenza e quella immediatamente superiore. Al via, 125 giovani atleti, in rappresentanza di sedici società piemontesi e di quattro provenienti da Valle d’Aosta e Liguria.

Per quanto riguarda il numero di iscritti, la leadership spetta al Verzuolo con 23 ragazzini; a seguire i padroni di casa con sedici, quindi i cossatesi dello Splendor con dodici.

Il TT Biella era presente con otto giovani, tutti del settore maschile: Alessio Peretti, Edoardo Grosso, Gabriele Carisio, Gabriele Marfisi, Lorenzo La Porta, Luca Rizzo, Jin Hao Wu e Stefano Torrero.

Proprio quest’ultimo ha veramente interpretato al meglio il ruolo del “top player”. Infatti, il bravo portacolori biellese, si è imposto nella gara under 17, sua categoria di appartenenza, e ha chiuso in terza posizione anche nella categoria superiore; e il risultato è stato ottenuto con un percorso tutt’altro che semplice, perché ha dovuto incontrare avversari di valore: per aggiudicarsi la gara ha dovuto infatti superare atleti del calibro di Mussa, da quest’anno accasato a Vigliano, e dei fratelli verzuolesi Andrea e Carlo Cesano.

Buoni risultati comunque anche per tutti gli altri ragazzi, diversi dei quali al battesimo del Grand Prix.

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it