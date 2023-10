Sfera Ebbasta per G-Shock: la collaborazione che stavi aspettando!

Sfera Ebbasta è il nuovo volto degli orologi Casio G-SHOCK. L'iconico brand giapponese fondato a Tokyo nel 1946 e il rapper milanese hanno confermato la notizia tramite un post su Instagram. Sfera Ebbasta non è il primo artista a diventare ambasciatore di G-Shock. Tra coloro che lo hanno preceduto figurano vip del calibro di Eminem, Shiva, Marracash e i Gorillaz.

Casio G-Shock sceglie Sfera Ebbasta per il nuovo modello GM-2100

Quella tra Sfera Ebbasta e G-Shock è una collaborazione destinata al successo, già accolta con entusiasmo dai fan del brand ma soprattutto del rapper, entrambi profondamente legati alla street culture. Il post nel quale Sfera ha annunciato la collaborazione con Casio contiene alcuni scatti nei quali l'artista indossa il modello G-Shock GM-2100, realizzato interamente in acciaio e resina nera e caratterizzato da una cassa ottagonale tipica della serie 2100. Con un design elaborato, pieno di dettagli e dalla silhouette massiccia, aderente alle collezioni sportive delle grandi case orologiaie, il GM-2100 è la versione metallica del più casual GS-2100. Questo modello è caratterizzato da una cornice in metallo dotata di leggere scanalature e da una cassa in color grafite, entrambe sorrette da un elaborato cinturino in resina nero. Aggressivo, elegante e perfetto per ogni look, il GM-2100 ricorda da vicino gli orologi della serie GA-2100 ed è l'acquisto ideale per i più giovani e per tutti coloro che hanno un carattere sportivo e grintoso.

Le caratteristiche dell'orologio G-SHOCK GM-2100

Le peculiarità su cui Casio punta di più? Stile e robustezza. E gli orologi appartenenti alla linea G-SHOCK 2100 offrono proprio questo: uno stile inconfondibile, in grado di rendere unico qualsiasi look, e una qualità dei materiali e dell'assemblaggio straordinaria, che fa il paio con una tecnologia all'avanguardia e una vasta gamma di funzioni. Calendario, timer, impermeabilità fino a 200 metri di profondità, luce LED, cronometro, Bluetooth, allarmi giornalieri, antiurto e funzione di spostamento delle lancette rendono questi orologi gli alleati perfetti durante ogni attività outdoor. Il vetro minerale robusto e antigraffio protegge l'orologio da eventuali danni in grado di rovinarne l'estetica. Il GM-2100 è il nuovo arrivato della collezione G-SHOCK ma, soprattutto, è l'orologio che tutti gli appassionati aspettavano con ansia. Con le sue numerose funzioni, questo è il modello perfetto per affrontare le nuove sfide, esattamente come suggerisce il motto scelto per l'occasione da Casio G-SHOCK: #Nevergiveup!

Dove acquistarlo online?

