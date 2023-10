Piemonte e Formazione: 9 Academy di Filiera, pubblicato il bando

“Un modello capace di creare competenze, per diventare i precursori delle professioni del futuro favorendo competitività alle imprese e rafforzando la crescita di un’occupazione qualificata e stabile sul territorio regionale. Queste le finalità con cui sono state ideate e progettate le Academy di filiera che dai primi mesi del 2024 entreranno tutte a regime per intervenire concretamente in termini di occupazione per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro – così l’assessore al lavoro e formazione Elena Chiorino commenta la pubblicazione del bando delle 9 Academy di Filiera pronte a partire dopo quelle già avviate su Biella e Torino, rispettivamente per le filiere Tessile, Green Jobs e Automotive - il tessuto produttivo della nostra Regione potrà finalmente contare su un sistema formativo completo e “su misura”, capace di intercettare le figure professionali di oggi e di domani necessarie per accrescere competitività sui mercati e favorire occupazione stabile. Ne abbiamo già un esempio tangibile con i corsi avviati nei mesi scorsi che hanno restituito il risultato che attendevamo, ovvero il 100% di occupazione qualificata a fine corso”.



L’AVVIO DEL BANDO PER LE 9 ACADEMY DI FILIERA

Prende forma, dunque, il progetto fortemente voluto dall’Assessore Chiorino sul quale sono stati investiti 97 milioni di euro per dare nuovo impulso al mondo dell’impresa, ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e favorire la crescita dell’economia del Piemonte. Dopo l’avvio delle prime due Academy, nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per le altrenove Academy di filiera legate all’ambito dell’agrifood, delle costruzioni, infrastrutture e manutenzione del territorio, logistica, turismo e montagna, commercio e artigianato di servizi, tecnologie informatiche e digitali, manifattura avanzata, chimica – farmaceutica – biotech e welfare. L’avviso pubblico prevede il finanziamento di tre diversi percorsi: il primo riguarda l'aggiornamento e riqualificazione delle persone occupate nelle imprese appartenenti alla filiera con percorsi di formazione continua progettati per competenze certificabili, della durata compresa tra 16 e 300 ore; il secondo è dedicato all'inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate in imprese appartenenti alla filiera con percorsi formativi progettati per competenze certificabili, rivolti a persone inoccupate/disoccupate, di durata compresa tra 40 e 300 ore; il terzo percorso invece prevede azioni di sistema per lo sviluppo, il consolidamento e la diffusione del modello organizzativo “Academy di filiera del Piemonte”.



A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO

I beneficiari delle misure descritte sono Raggruppamenti Temporanei (RT) tra agenzie formative accreditate, che hanno sottoscritto un accordo di partenariato con imprese con capacità formativa appartenenti alla filiera di riferimento ed eventuali altri soggetti operanti nella specifica filiera che possono apportare un valore aggiunto all’Academy. I contributi saranno assegnati all’agenzia formativa capofila del RT che assumerà l'impegno di esecuzione delle attività dell'Academy individuata e finanziata. I destinatari ultimi sono persone occupate nelle aziende che compongono la rete Academy, o in aziende appartenenti alla filiera di riferimento e inoccupate o disoccupate maggiorenni da inserire nelle imprese della filiera. I Raggruppamenti Temporanei potranno presentare domanda dal 6 al 22 novembre 2023. Tutte le informazioni sono presenti all'indirizzo: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/academy-filiera-piemonte-periodo-2023-2026