Basket, scivolone all’esordio per lo Teens. Coach Garri: "Dopo il primo quarto è mancata lucidità"

Esordio in salita per il Teens Basket Biella in serie C unica. Nel match giocato ieri pomeriggio al palasport di Verrone, il Cus Torino è passato 92-65 su uno Zeta Esse Ti apparso ancora indietro sotto il profilo del gioco di squadra. Bene nel primo quarto, Biella si è arresa alla prestazione balistica del Cus, che ha fatto la differenza, soprattutto con il tiro da tre punti.

Teens in campo con Lavino, Cerri, Guzzon, Zimonjc, Ramella.

Primo quarto gradevole, con Biella che tiene botta sospinta dagli oltre 200 spettatori presenti sulle tribune, molti dei quali bambini e ragazzi del settore giovanile.

Capitan Maffeo e compagni però reggono 10 minuti, fino al 22-26, poi si arrendono all’energia e al gioco corale del Cus, guidato dalla coppia Conti-Marangon, autori rispettivamente di 26 e 21 punti.

Il parziale decisivo nel secondo quarto, dominato 27-12 dagli ospiti, che scavano il solco con quattro triple consecutive a bersaglio.

Allo Zeta Esse Ti non bastano i 20 punti di Cerri, i 15 di Guzzon e gli 11 di capitan Maffeo.

Luca Garri non nasconde le difficoltà della sua squadra: «Sapevamo che Cus è una squadra forte, quadrata e con ottime individualità. Il livello del campionato è alto e impone un’attenzione e una concentrazione maggiori rispetto a quelle che abbiamo avuto all’esordio. Bene il primo quarto, poi non siamo riusciti a replicare alle loro altissime percentuali da tre punti».

Tabellino

Teens Biella - Cus Torino 65-92

(22-26 34-53 53-72 65-92)

Biella. Brusasca, Lavino, Ousman 2, Maffeo 11, Caroli 4, Vioglio, Galliano 2, Guzzon 15, Zimonjic 7, Ramella, Cerri 20, Bona 4. Allenatore. Luca Garri.

Cus Torino. Conti 26, Trinchero 8, Porcella 6, Abrate 10, Barbaria 4, Marangon 21, Pietra 8, Paletto 6, Guggia 3, Alessi, Venezia, Salvetti. Allenatore. Alessandro Porcella.