Halloween in Oasi Zegna

Quando i boschi si tingono delle sfumature più calde, comincia ad aleggiare un’atmosfera magica, quasi spettrale. Gli alberi spogli si stagliano come scheletri nel cielo, mentre gli orti si riempiono del simbolo per antonomasia di questa festa, la zucca.



Martedì 31 ottobre 2023 in Oasi Zegna è stata organizzate un'avventura notturna dedicate alla festa più paurosa dell’anno.



Se avete voglia di trascorrere un pomeriggio di creatività, alle 15 vi aspettiamo da Monticchio Camere e sport per scoprire il piacere della manipolazione della lana con il laboratorio per adulti e bambini AUTUMN CRAFT.



Coniugando morbidezza e calore alla sapienza antica Marielle ci insegnerà a realizzare delle decorazioni autunnali per la vostra casa utilizzando materiali grezzi e tanta fantasia.



AUTUMN CRAFT è un laboratorio creativo gestito dall'associazione Amici della Lana che vi fornirà il materiale necessario per la realizzazione delle vostre opere.

Il contributo è libero ma è gradita la prenotazione.

Alle ore 18 parte la HALLOWEEN WALK, una passeggiata in maschera lungo il sentiero del Bosco del Sorriso. Le guide escursionistiche ambientali di Overalp vi accompagneranno lungo un percorso dove si incontreranno le creature del bosco interpretate dagli artisti della compagnia teatrale "Storie di Piazza". Miti e leggende piemontesi prenderanno vita tra le ombre della sera.



Saranno organizzati tre turni di partenza per dare modo a tutti di partecipare e godersi lo spettacolo teatrale.



La partenza è da Bocchetto Sessera all ore:

_18

_18:30

_19



La HALLOWEEN WALK durerà circa un'ora e mezza al termine della quale c’è la possibilità di prolungare la serata alla Locanda Bocchetto Sessera, un antico luogo di ospitalità risalente al 1600 per lo SPOOKY BANQUET.

Per maggiori info clicca qui