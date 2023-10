Biella Corse, sei equipaggi e due navigatori in gara al Rally del Rubinetto

Sono sei gli equipaggi, più due navigatori a fianco di piloti di altra scuderia, i “Biella Corse” che gareggeranno questo fine settimana alla trentesima edizione del Rally del Rubinetto, gara nazionale valida per il CRZ prima zona. Il primo equipaggio Biella Corse a prendere il via, con il numero 2, sarà composto da Federico Romagnoli, in gara con Tullio Tonati su di una nuovissima Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5).

“Per Federico, che lo ricordo ha solo 25 anni ed è da quelle parti “l’idolo di casa”, questo è l’appuntamento della stagione” spiega il “Team Manager” di Biella Corse, Alby Negri. “Ha scelto infatti di fare solo questa gara (dove, l’anno scorso, va ricordato, ha chiuso al terzo posto assoluto!) e, per l’occasione, ha preso un vero e proprio “macchinone”, una Skoda RS nuovissima, preparata appositamente da Balbosca. Che dire, incrociamo le dita!” Con il 5 entreranno invece in gara Fabrizio Margaroli e Leone Natoli, anche loro al via con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). “Anche per loro, che sono della Valdossola, il Rubinetto è quasi “la gara di casa”; cercheranno non solo di ben figurare ma di raccogliere punti perché Fabrizio si gioca la qualificazione per la finale CRZ di Cassino”.

La terza R5 della Scuderia sarà invece pilotata da Daniele Bestetti e Mattia Nicastri, che gareggeranno con la Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) numero 11, con l’obbiettivo di entrare nella “top ten” (“visto che anche lui è un pilota di casa” aggiunge Negri). A seguire, con il numero 59 partiranno Fausto Ingignoli e Thomas Trombetta, in gara con una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe RALLY4/R2); con il 111 Giuseppe Licari e la figlia Andrea Licari, al via con una Suzuki Swift 1.0 (gruppo RC5N, classe RSTB 1.0); e poi ancora, con il 145 Andrea Bellon e Barbara Albertone, figlio e madre, in gara con una Peugeot 106 Rally (gruppo RC6N, classe N1) … “tutti equipaggi in grado di ben figurare nella propria categoria!”.

Per quanto riguarda i navigatori, Luca Pieri sarà nuovamente a fianco del pilota Massimo Marasso sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) numero 9; mentre la giovanissima Jennyfer Lale Murix navigherà il pilota Diego Tadina sulla Citroen Saxo (gruppo RC5N, classe RS 1.6 P) numero 109. “Luca è un navigatore di grande esperienza, conosciutissimo nel mondo dei rally; Jennyfer, invece, è una ragazza giovanissima, che vogliamo “far crescere” e che ha debuttato al Valle d’Aosta a fianco di Marcello Thiebat. Quindi questa è la sua seconda gara!”. Organizzato da Pentathlon Motor Team con Rally Team New Turbomark e NTT Rally Event, il 30° Rally del Rubinetto si correrà come sempre fra le provincie di Novara e Vercelli, con partenza sabato 7 ottobre da San Maurizio d’Opaglio (NO) alle 16,30 e arrivo domenica 8 a Borgosesia (VC) alle 16,10. In programma ci sono otto prove speciali: due ricavate da due passaggi, il primo giorno, sul tracciato “Mottarone” (di 9,00 chilometri); e sei, il secondo giorno, da altri due passaggi cadauno sui percorsi “Gianni Piola” (di 6,75 chilometri), “Prelo” (di 7,23 chilometri) e “Monte Tovo” (di 8,60 chilometri), In totale i concorrenti percorreranno 356,19 chilometri, di cui 63,16 di prove cronometrate. Ci sarà anche un equipaggio Biella Corse al via della settima edizione della gara di Regolarità Classica e Turistica Auto Storiche e Auto Moderne “Biella Classic”, che si correrà sabato 7 ottobre 2023, a Biella. Sono David De Faveri e Marco Blotto, che gareggeranno con la loro Peugeot 205 Rallye (divisione 9) nella categoria Regolarità Turistica.

La gara partirà dal centro di Biella (via Lamarmora) sabato alle ore 10:30 e si concluderà nello stesso luogo nel pomeriggio, dalle ore 16:30. I concorrenti affronteranno un percorso di complessivi 148,18 chilometri, con 35 prove cronometrate e 2 prova a media (per quanto riguarda la categoria Turistica). I biellesi Luca Prina e Simonluca Pelliccioli saranno al via, questo fine settimana (7 e 8 ottobre) con le insegne di Biella Corse, della penultima prova (se si considera anche la trasferta in Sardegna per la cronoscalata di Tandalò) del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada by F.I.F. (Federazione Italiana Fuoristrada), che si correrà sul circuito di Rubbiano di Solignano (provincia di Parma). Gareggeranno con il loro abituale Suzuki Samurai 1.3 (gruppo A, classe A1).