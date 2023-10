Non è rimasto ferito il 27enne alla guida che, nella serata di ieri, 4 ottobre, ha investito in pieno un cinghiale, apparso improvvisamente sul manto stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 23 lungo via per Gattinara, nel comune di Castelletto Cervo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.