Valdengo, incidente in Super: scontro tra due auto (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Incidente stradale in Super, in direzione di Biella, nei pressi dell’uscita di Valdengo. Il fatto è avvenuto poco prima delle 20 di oggi, 4 ottobre. A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, due auto che si sono scontrate per cause da accertare. Sul posto, oltre al 118 e ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri per i rilievi di rito.