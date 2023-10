Pralungo, in difficoltà in casa: uomo soccorso da 118 e Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Sirene dei Vigili del Fuoco a Pralungo nella prima mattinata di oggi, 4 ottobre. Stando alle prime informazioni raccolte, un uomo è caduto in casa e non era più in grado di rialzarsi. Una volta sul posto, le squadre hanno assistito il malcapitato, fino all'arrivo dei sanitari del 118.