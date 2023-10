Dolore per la morte di Alberto Tolu, il ricordo di Tonin e Lava

Avrebbe compiuto 68 anni a dicembre Alberto Tolu, scomparso nella tarda serata del 3 ottobre dopo una breve e spietata malattia. Per noi di OrangePix e di E20Progetti non era solo il papà di Michele, socio dal 2007 di E20Progetti e fondatore e direttore operativo di OrangePix.

È stato anche un preziosissimo collaboratore, una persona che ha messo la sua esperienza a disposizione delle nostra realtà imprenditoriali. Nella sua vita ha lavorato al servizio di aziende come rappresentante, prima per macchine da scrivere e apparecchiature per gli uffici e poi, con l’avvento dell’era digitale, di software. Una volta andato in pensione, è diventato consulente senza mai abbandonare l’altra sua grande passione, il golf. Prezioso collaboratore del club di Cavaglià, era diventato da poco arbitro dopo aver seguito il corso federale.

«Ricordo tutte le occasioni in cui ci è stato vicino» racconta Federico Tonin, co-fondatore e responsabile tecnologico di OrangePix «e in cui un suo consiglio si è rivelato prezioso per avere il giusto approccio con i clienti. Abbracciamo Michele e la mamma Paola per una perdita che sentiamo davvero anche nostra».

Aggiunge Fabrizio Lava, fondatore sia di E20Progetti sia di OrangePix: «È un giorno triste per le nostre aziende e per le persone che le compongono. Ci ha lasciato una persona che era parte della nostra famiglia». I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Sandigliano alle 10,30 di giovedì 5 ottobre. Sempre a Sandigliano, alle 19,30 di mercoledì 4, sarà recitata la corona.