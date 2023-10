Bombola perde gas, forte odore nella via: a Cossato arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Alcuni residenti avvertono un forte odore di gas e, spaventati, lanciano l'allarme. È successo ieri, intorno alle 21, a Cossato.

Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Sembra che una bombola non fosse perfettamente funzionante e abbia cominciato a perdere gas.