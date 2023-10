Biella, incidente auto-bici in via Rosselli: giovane soccorsa dai passanti FOTO

È finita al Pronto Soccorso, in codice verde, la giovane di circa 20 anni, rimasta coinvolta in un incidente stradale. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre, in via Rosselli, a Biella.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale ma stando alle prime ricostruzioni la ragazza, in sella alla bici, sarebbe finita contro la portiera di un mezzo. Ad aprirla, improvvisamente, un'anziana che non si sarebbe accorta della ciclista che stava sopraggiungendo.

Proprio quest'ultima è stata subito assistita dai passanti: tra questi, era presente anche il dottor Maurizio Azzellino dell'omonima farmacia che ha atteso, assieme a lei, l'arrivo dei sanitari del 118.